Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen basın kartını almaya hak kazanan basın mensupları, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’dan kartlarını teslim aldı.

Eskişehir’de görev yapan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen basın kartını almaya hak kazanan basın mensupları, Eskişehir Valiliği’nde bir araya geldi. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ile basın mensupları arasında gerçekleştirilen görüşmede, valilik tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. İçlerinde İhlas Haber Ajansı Eskişehir muhabiri Ali Furkan Çetiner’in de olduğu 18 basın mensubu, kartlarını Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’dan teslim aldı.