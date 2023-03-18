Eskişehir’de balık tezgâhlarının en pahalı balığı kilosu 350 TL’den satılan somon, en ucuz balık ise kilosu 50 TL’den satılan sardalya oldu.

Uzun yılların ardından Karadeniz’de ilk defa hamsi ve palamut oldukça bol çıktı. Genel olarak bu sezondan memnun olduklarını vurgulayan balıkçılar şu anda tezgâhlardaki en ucuz balığın sardalya, en pahalı balığın ise somon olduğunu söylediler. Vatandaşlar ise en çok sardalyaya rağbet gösteriyor.

"Önümüzdeki günlerde fiyatlar daha da yükselebilir"

Hava şartlarından dolayı balık fiyatlarının arttığını ve buna bağlı olarak vatandaşın ilgisinin azaldığını söyleyen balık satıcısı Muharrem Şahin, ilerleyen günlerde fiyatların daha da artabileceğini söyledi. En çok tercih edilen sardalyanın kilosunun 50 TL’den satıldığını belirten Şahin, “Hava şartlarından dolayı balık piyasası şu anda yavaşladı. Sıcaklıklar artmaya başladı ve fiyatlar da yüksek olduğu için vatandaşın balığa ilgisi azaldı. Fiyatların yüksek olmasının sebebi, büyük gemiler denizden çekildi ve ufak kayıklar kaldı, önümüz de Ramazan olduğu için şu an fazla balık çıkmıyor. Önümüzdeki günlerde fiyatlar daha da yükselebilir. En çok satılan balık sardalya. Sardalyanın kilosu 50 TL, palamut tanesi 50 TL, çüpra 120 TL, levrek 150 TL, somon 350 TL ve sarı kanatın kilosu 250 TL’den satılıyor” diye konuştu.