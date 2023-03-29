Eskişehir’de tohumluk ayçiçeği ve tohumluk mısır ekilişleri için özel üretim alanlarının belirlenmesi amacıyla Özel Üretim Alanları Komisyonu toplantısı yapıldı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nizamettin Çetiner, konu ilgili ilçe müdürleri, Tepebaşı Ziraat Odası ve Tohum Yetiştiricileri Altbirliği temsilcileri ve konu sorumluları katılım sağladı. Toplantıda; üretici firmalar tarafından Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirilen tohumluk ayçiçeği ve tohumluk mısır ekilişleri için özel üretim alanı talep edilen yerler ve bu yerlere yapılan çiftçi itirazları komisyon tarafından değerlendirildi. 2023 üretim yılına ait tohumluk ayçiçeği ve mısır özel üretim alanları tespit edilerek komisyon kararına bağlandı.