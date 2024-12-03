Eskişehir’de Aşık Mikayıl Azaflı 100. yılı anma töreni gerçekleşti.

Tören programı, TÜRKSOY, Azaflı Sosyal Yardım ve Kültür Derneği, Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği ve Türkiye Azerbaycan Federasyonu’nun iş birliğiyle hazırlandı. Program, vatan uğruna şehit olmuş kahramanlarımız için bir dakikalık saygı duruşu ve Türkiye İstiklal Marşı ile Azerbaycan Devlet Himni’nin okunmasıyla ile başladı. Anma töreni: Tepebaşı Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapıldı.

Açılış konuşmasını Azaflı Sosyal Yardım ve Kültür Derneği Başkanı Arzuman Azaflı yaptı. Arzuman Azaflı, konuşmasında, ‘’Aşık Mikayıl Azaflı’yı ve onun nasıl ‘Goca Gartal’ olduğunun hikayesini anlattım. İlerleyen zamanlarda, TÜRKSOY Azerbaycan Temsilcisi Elçin Gafarlı, Aşık Mikayıl Azaflı’nın Azerbaycan için öneminden ve bu konu hakkında yapılan çalışmalardan bahsettim’’ dedi.

Konuşmaların ardından genç Azerbaycanlılar, saz konseri ve Aşık Mikayıl Azaflı’nın eserlerinden çaldılar. Daha sonra sahneye çıkan Aşık Selahattin Dündar ve Aşık Mustafa Aydın, sahnede Aşık Mikayıl Azaflı’nın birbirinden güzel eserlerinden icra ettiler. Aşıklık çerçevesinde süren icra, selamlama ile başladı ve aşıklar; bu icra sırasında Aşık Mikayıl Azaflı’nın Goca Gartal, ‘Ağarmayın Ay Saçlarım Amandır Diyemmerem’ gibi birbirinden değerli eserlerini seslendirdiler. ‘Azaflı’ ayaklı atışmanın ardından iki Aşığın icrası sona erdi. Programın son katılımcısı olarak sayın Doç. Dr. Seher Atmaca, Azerbaycan sazı ve Nahçıvan havasıyla ‘Ağarmayın Ay Saçlarım Amandır’ ve Yanık Kerem icrasını gerçekleştirdi.