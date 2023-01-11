Eskişehir’de katıldıkları ‘Arıcılık’ kursunu bitiren 30 kursiyere, düzenlenen törenle sertifika belgeleri verildi.

Eskişehir’de katıldıkları ‘Arıcılık’ kursunu bitiren 30 kursiyere, düzenlenen törenle sertifika belgeleri verildi.

Eskişehir Tepebaşı Nafiye - Hüseyin Küçükoğlu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Arıcılık’ kursu verimli ve güzel geçti. Eskişehir’de Yaşayan Bilecikliler Derneği binasında düzenlenen kursa katılanlar arıcılık hakkında bilgi sahibi oldular. ‘Arıcılık’ kursuna katılan kursiyerler; günde 4 saat ders olmak üzere, toplam 84 saat ‘Arıcılık’ kursu gördüler ve kursu tamamladılar. ’Arıcılık kursunu ziraat mühendisi Şeyma Karamık verdi.

Eskişehir’de Yaşayan Bilecikliler Derneği (EYBİLDER) Başkanı Davut Mülayim, konu hakkında yaptığı açıklamada, ‘’Kursumuzda; arıcılığın tarihçesi, arı ırkları, arı malzemeleri, arı kovanlarının bakımı ve hastalıkları ile mücadele, arı ürünleri ve insan sağlığına faydaları gibi konular, kursiyerlerimize öğretildi. Toplam 84 saatlik kurs sonunda dernek binamızda sertifika belgeleri, Tepebaşı Nafiye - Hüseyin Küçükoğlu Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Feyzullah Yağcı ve dernek yönetimince teslim edildi. Kursiyerlerimiz, çok faydalı bilgiler öğrendiler. Topluma yararlı kurslarımız, bundan böyle ilerleyen günlerde de devam edecektir’’ dedi.