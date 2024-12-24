Eskişehir’de polis ve jandarma ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda, içlerinde çeşitli sürelerde hapis cezası bulunan 49 kişinin de olduğu 164 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Kent genelinde 184 farklı noktasında oluşturulan kontrol noktasında, bin 563 personelin görev aldığı denetimlerde, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 115 kişi yakalandı. Ayrıca çeşitli sürelerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 49 kişinin de yakalanarak haklarında gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.