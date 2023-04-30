Eskişehir’de çeşitli suçlardan aranması olan 7 kişi, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Tepebaşı, Odunpazarı ve Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranması olan 7 şüpheliyi yakaladı. Edinilen bilgiye göre, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet" suçundan hapis cezası bulunan H.B. ile "hırsızlık, bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda "basit yaralama" suçundan aranan N.U. adlı şahıs, "nafaka hükümlerine uymamak" suçundan A.G adlı şahıs, "Askeri Ceza Kanunu’na muhalefet" suçundan C.Ç. adlı şahıs, "bıçak ve diğer aletleri izinsiz olarak satın almak, bulundurmak ve taşımak" suçundan U.B. adlı şahıs, "basit yaralama" suçundan R.E. adlı şahıs da yakalandı. Yakalanan toplam 7 kişi, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Eskişehir Ceza İnfaz Kurumlarına teslim edildi.