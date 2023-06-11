Eskişehir’de farklı suçlardan aranan 6 kişi, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile İnönü, Tepebaşı, Seyitgazi, Alpu ve Günyüzü İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışmalarda ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kullanmak, Bulundurmak’ suçundan aranan M.E., ‘Basit Yaralama’ suçundan aranan O.S., ‘Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma’ suçundan aranan H.T., ‘Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak’ suçundan aranan D.İ. ve ‘Kabahatler Kanunu’na Muhalefet’ suçundan aranan S.K. yakalandı. Ayrıca ‘Basit Yaralama, Tehdit, Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Almak’ suçundan 10 yıl 21 ay 38 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.S. adlı şüpheli de yakalandı. Yakalanan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Eskişehir ve Bilecik’teki cezaevlerine gönderildi.