Eskişehir’de bir restorandaki tüpün alev alması sebebiyle çıkan yangın söndürülürken, olay çevrede paniğe neden oldu.

Yangın, dün saat 18.00 sularında Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye mahalle Bayrak sokakta meydana geldi. İddiaya göre, üç katlı bir iş merkezinin ikinci katında bulunan restorandaki mutfak tipi tüp henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Binada bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bina çevresinde güvenlik önlemleri alırken, binada bulunan vatandaşlar ve çevre esnafı kendilerini binalardan dışarı attılar. İtfaiye ekipleri bina içine girerek alevleri söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, binada bulunan vatandaşlar şans eseri tüpün patlamamış olmasının daha büyük bir facianın önlediğini ifade ettiler.

Yangın sonucunda restoranda maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.