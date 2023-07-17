Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, 2024 yerel seçimleri konusunda ittifak çalışmaları ve yaşanan süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Candemir, Eskişehir’deki yerel seçimlerde, genel seçimlerde olduğu gibi Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ittifakı ilgili olarak kararı iki partinin genel başkanının vereceğini belirtti. İHA muhabirine konuşan İsmail Candemir, “Tabii bu konularda karar verecek sayın genel başkanlardır. Kendi aralarında görüşürler, eğer ihtiyaç duyuluyorsa Eskişehir’de ittifak kararı çıkar. Biz de o karara yönelik çalışmalara başlarız. Ama bu konuda karar merceği genel başkandır, genel merkezdir. Oradan gelecek talimata göre biz de devam ederiz” dedi.

“CHP’li başkanlar arasındaki çekişme ile vatandaşa hizmet alma noktasında çok büyük sıkıntılar yaşıyor”

Başkan İsmail Candemir, önceki gün Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın açıklamalarıyla ilgili olarak, “Bu Cumhuriyet Halk Partisi’nin iç meselesidir. Aslında bizi çok da fazla ilgilendiren bir kısmı yok. Bizi ilgilendiren kısmı, kendi aralarındaki mücadelelerinin Eskişehir’de yerel yönetimlere aksetmesi, hizmetlerin aksamasıdır. Zaten bizim için en büyük sıkıntı bu. Çünkü Eskişehir’de uzun süredir CHP’li belediyeler, özellikle merkezde belediye başkanlığını kazanıyorlar. Ama bu şehrin alt yapı, üst yapı, imar problemi, her türlü problemi mevcut. Kendi aralarında bu çekişme devam ettiği sürece vatandaş hizmet alma noktasında çok büyük sıkıntılar yaşıyor. İnşallah yapılacak 2024 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak buna bir son verip, Eskişehir’i hizmetle tanıştırmak en büyük amacımız" ifadelerini kullandı.

Kesikbaş, Güler ve Küpeli’ye teklif

Yerel seçimlerde MHP’nin tek başına aday çıkarması durumunda ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, ETO Başkanı Metin Güler ve EOSB Başkanı Nadir Küpeli’ye teklif götürecekleri açıklaması sorulan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı İsmail Candemir, şunları söyledi:

“Şimdi bunları görüşme olarak akdetmeyelim. Biz Eskişehir’de Cumhur İttifakı olarak ya da Milliyetçi Hareket Partisi olarak hangi isimlerle çıkarsak başarılı olabiliriz diye bir öngörüdür. Yoksa arkadaşlara yapılmış bir teklif yoktur. Bu arkadaşlarımızın da böyle bir niyeti olup olmadığını bilmiyoruz. Ama geçtiğimiz sürelerde yaptıkları hizmette Eskişehir’de tanınırlıkları, kafa yapıları ve verdikleri hizmetlerden dolayı bu tip isimlerin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yakışabileceğine ve Eskişehir’in problemlerini çözebileceklerine olan inancımızı dile getiriyoruz. Yoksa bu arkadaşların ’Biz Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olalım’ gibi bir düşünceleri var mı yok mu onu bilmiyoruz. Çünkü bu konuda söylediğimiz gibi genel başkan, genel merkez herhangi bir talimat vermediği sürece bunlar sadece düşünce bazında kalıyor. Bizimkisi ‘Bu şehir için ne yaparsak, kimlerle yola çıkarsak başarılı oluruz, şehre faydalı olabiliriz’ düşüncesi. Genel başkan fikrini beyan ettikten sonraki süreçte bunları artık aksiyona dökeriz o zaman gerekiyorsa arkadaşlarımızla görüşürüz, gerekli çalışmaları yaparız.”

“Bu zihniyetten Eskişehir’i kurtarma düşüncesini dile getiriyoruz”

Candemir, AK Parti ile MHP arasında ittifak görüşmeleri hakkında ise, "Şu an için bir görüşme yapıldı demek doğru değil. Tabii ki, önce biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Eskişehir’de bu seçime Cumhur İttifakı olarak mı yoksa yalnız mı gireceğiz, bunların görüşmeleri yapılıp, netleştikten sonra yapılacak işler bunlar. Ama biz her türlü senaryoya hazırlıklı olabilmek ve Eskişehir özelinde düşündüğümüz için hangi isimlerle bu zihniyetten Eskişehir’i kurtarırız, bunun çalışmasını, bunun düşüncesini dile getiriyoruz” şeklinde konuştu.