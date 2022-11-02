Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “2022 yılı Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” çerçevesinde Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol görevlileri tarafından il genelinde mevcut 32 su kaynağına balıklandırma faaliyeti gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “2022 yılı Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” çerçevesinde Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol görevlileri tarafından il genelinde mevcut 32 su kaynağına balıklandırma faaliyeti gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ticari ve sportif amaçlı balıkçılığın desteklenmesi, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması, gelecek nesillere aktarılması ve vatandaşların kaliteli, ucuz ve sağlıklı gıda ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’’ yürütülüyor. Projesinde sazan, yayın, şabut, Karadeniz alası, doğal alabalık, çipura, levrek, granyöz, kalkan, mersin, lahoz türleri ile iç su ve denizlerde balıklandırma çalışmaları yapılmakta.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Adana - Seyhan Su Ürünleri Üretim Tesisi Müdürlüğü’nden temin edilen 903 bin adet yavru sazan balığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ekipleri tarafından Eskişehir’de bulunan tatlı su kaynaklarına bırakıldı. İlgili yavru sazan balıkları, Günyüzü İlçesi Günyüzü-1 ve Mercan göletleri, Tepebaşı İlçesi Yukarıkartal, Musaözü, Çukurhisar, Keskin göletleri, Seyitgazi İlçesi Yukarısöğüt, Aslanbeyli, Karaören göletleri ve Çatören Baraj Gölü, Alpu İlçesi Dereköy, Büğdüz, Özdenk, Koşmat göletleri, Gökçekaya ve Yenice Baraj Gölü, Beylikova İlçesi Okçu, Kızılcaören göletleri, Sivrihisar İlçesi Kaymaz, Oğlakçı, Bahçecik göletleri ve Gökpınar, Nasreddin Hoca Baraj Gölü İnönü İlçesi Dutluca-1 ve Dutluca-2 göletleri ile Aşağıkuzfındık Baraj Gölü, Mihallıççık İlçesi Ahırköy, Dağcı, Ömerköy, Güreş göletleri, Sarıcakaya İlçesi Beyyayla Göleti ve Odunpazarı Kanlıpınar Göleti’ne bırakıldı. Balıklandırma çalışmalarında su ürünleri yetiştiriciliği yapılmayan ve amatör balıkçıların avcılıkta yararlanabileceği su kaynakları tercih edildi. Ortalama ağırlıkları 2 gram civarında olan sazan yavrularının 3-4 senelik süre sonunda avlanabilir asgari boy limiti olan 40 cm’ye ulaşabilecekleri tahmin ediliyor.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü suya bırakılan yavru balıklar konusunda ise şu uyarılarda bulundu;

“Balıklandırma programının başarıya ulaşması için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması bırakılan yavruların büyümesine ve en az bir kere üremesine imkan verilmelidir. Bu sebeple; balıkçılarımızın Su kaynaklarımızın kirletilmemesi ve tasarruflu kullanılması, su ürünleri stoklarımızın korunması ve avcılıkta sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığımızca yayımlanan 5/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ ile getirilen düzenlemelere uygun avcılık yapmaları sularımızda ki doğal yaşamın devamı için önem arz etmektedir.”