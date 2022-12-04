Eskişehir’de şüphe üzerine durdurulan bir araçta 9 düzensiz göçmen yakalanırken, sürücüye idari para cezası uygulandı.

Bandrolsüz tütün ve makaron sattığı tespit edilen şüpheliye 23 bin 697 TL para cezası Bandrolsüz tütün ve makaron sattığı tespit edilen şüpheliye 23 bin 697 TL para cezası

Eskişehir’de şüphe üzerine durdurulan bir araçta 9 düzensiz göçmen yakalanırken, sürücüye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta 9 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Araç sürücüsüne ise 12 bin 870 TL idari para cezası uygulanarak, araç trafikten men edildi.