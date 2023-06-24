Eskişehir’de sabah saatlerinde meydana gelen ve 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Olay Tepebaşı ilçesi Şeker Mahallesi D200 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara istikametine ilerlemekte olan 16 ATN 366, 06 AV 600, 10 AED 564, 16 ANY 075, 16 DL 142, 16 ACV 610,1 6 CJE 92, 16 NCH 75 ve birinin plakası belirlenemeyen toplam 9 aracın karıştığı zincirleme kaza gerçekleşti. Yaşanan kazada araçlarda bulunan Sevgi Şahin, Gül Safa, Eren Balcı, Nazim Balcı, Gülser Yıldız hafif şekilde yaralandı. İki yaralı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne, diğer 3 yaralı ise Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonucunda araçların kaput, ön ve arka tamponlarında maddi hasar meydana geldi.

Sürücülerin genelinin Kurban Bayramı ziyareti için yola çıktığı öğrenildi. Polis ekiplerince sürücülere alkol muayenesi yapıldıktan sonra işlemlerine başlandı. 9 aracın sürücüsü kazayla ilgili aralarında tutanak tuttu. Aldığı hasardan dolayı ilerleyemeyen araçlar çekici marifetiyle kaza mahallinden kaldırıldı. Hasarlı araçların kaldırılma işlemlerinin ardından D200 karayolu kontrollü bir biçimde trafiğe açıldı. Olay ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.