Eskişehir’de 3 katlı apartmanın zemin katındaki yaşadıkları evde soba dumanından zehirlenen Irak uyruklu 8 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir’de 3 katlı apartmanın zemin katındaki yaşadıkları evde soba dumanından zehirlenen Irak uyruklu 8 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Canlar Sokak’taki 3 katlı apartmanın zemin katında yaşayan 8 kişilik Iraklı aile, ısınmak için evde kullandıkları sobadan zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen 5’i çocuk 8 kişi, ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan ailenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.