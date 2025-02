Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden, 70 dönümlük alana inşa edilen Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı ile binlerce sokak hayvanı sıcak yuvaya kavuşacak.

Eskişehir, Seyitgazi yolunun 10’uncu kilometresine inşa edilen Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı’nda, 3 bin metrekare kapalı alan, 7 bin metrekare açık alan ve doğal yaşam alanı barındıracak. Tesiste toplam 12 bina inşa edilirken, yerden ısıtma sistemi bu yapılara entegre edilecek. Proje tamamlanabildiğinde, hayvanların özgürce dolaşabileceği 67 dönümlük doğal yaşam alanı oluşturulmuş olacak.

"Türkiye için modern ve örnek bir tesis olacak"

İnşaat hakkında konuşan Fen İşleri Daire Başkanı Korhan Acar, "Ayşe Başkanımızın talimatıyla Kasım ayında başlamış olduğumuz hayvan bakım merkezi inşaatımız, Eskişehir-Seyitgazi yolunun 10’uncu kilometresinde bulunmaktadır. Projemiz 3 bin metrekare kapalı alan, 7 bin metrekare açık alan ve doğal yaşam alanından oluşmakta. Biz 60 dönümlük bir arazi tahsis istemiştik. Ayşe Başkanımızın kurumlardan talep ettiği tahsis geldiği için burada doğal yaşam alanı oluşturacağız. Projemiz toplamda 12 binadan oluşmakta. Binalarımız Eskişehir şartları düşünülerek yerden ısıtmalı şekilde tasarlanmıştır. Başkanımızın seçim sürecinde sözünü verdiği ve başından beri titizlikle takip ettiği projemizi bu sene sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. Proje tamamlandığında can dostlarımızın özgürce dolaşabildiği bir yer sunarak, tedavilerinin ve sahiplendirme çalışmalarını yaparak sıcak yuvalarına kavuşturmayı planlıyoruz. İnşallah tesisimiz Türkiye için modern ve örnek bir tesis olacak. Biz bu tesisi Fen İşleri Daire Başkanlığı olarak, ilgili mimar arkadaşlarımızın kontrolünde çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Arkadaşlarımız da gerçekten büyük bir zevkle ve heyecanla takibini ve kontrolünü yapmaktalar. Hayvan severler ve can dostlarımızı inşallah güzel bir tesisle buluşturmuş olacağız" dedi.

"67 dönümlük arazinin de tahsisi yapılmış"

Tesisin hayvanların ihtiyaçlarına cevap vereceğini söyleyen Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hale Senem Acar, "Sahipsiz hayvanlarımıza sağlıklı bir ortam sunmak ve hayvan haklarının korunmasını sağlamak amacıyla önemli bir projeye imza atarak bakımevinin yapımına başladık. Bakımevinde hayvanlarımızın etolojik ihtiyaçlarına göre; kapalı ve açık bölmeler, muayene odaları, ameliyathaneler, yoğun bakım üniteler, karantina alanları, yavrulu anne bölümleri ve tek tırnaklı bölümlerimiz bulunacaktır. Bakımevimiz her canlının sevgiye saygıya layık olduğu düşüncesiyle, onların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak amacıyla, modern bir altyapıyla inşa edilmektedir. Ayrıca bakımevimizde sahiplendirme çalışmaları yapılacak olup bakımları, aşıları ve tedavileri tamamlanmış olan dostlarımız da sıcak yuvalarına kavuşacaktır. Başkanımız Ayşe Ünlüce’nin önderliğinde, can dostlarımızın refahı düşünülerek bakımevimizin yanındaki 67 dönümlük arazinin de tahsisi yapılmış ve burada doğal yaşam alanı oluşturmak için çalışmalara başlanmıştır. Projemiz tamamlandığında can dostlarımız için doğal yaşam alanları oluşturacağız, bakımlarını yapacağız ve onları sahiplendirerek sıcak yuvalarına kavuşturacağız" dedi.