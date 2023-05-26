28 Mayıs’ta yapılacak olan 13. Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için Eskişehir’de yeniden kurulacak 2 bin 191 sandıkta 688 bin 989 seçmenin oy kullanacağı bildirildi.

14 Mayıs’ta yapılan seçimde yüzde 50 artı 1 oy sayısına ulaşılamaması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını seçmek için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. Eskişehir’de toplam 688 bin 989 seçmen kayıtlı oldukları sandıklarda yeniden oy kullanacak.

14 Mayıs’ta 626 bin 355 seçmen oy kullandı

14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Eskişehir’in 14 ilçesinde kurulan 2 bin 191 sandıkta 626 bin 355 seçmen oy kullandı. Eskişehir’de yüzde 90,84 katılım oranı ile tamamlanan ilk tur seçimlerinde geçerli oylar 616 bin 328 olarak kayıtlara geçti.