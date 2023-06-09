Eskişehir’de gerçekleştirilen operasyonda toplamda 6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kente uyuşturucu madde girişini engellemek ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahısları yakalamak amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma gerçekleştirildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 kilogram bonzai ile 3 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.E.N. ve Ş.H.K. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.E.N. tutuklanırken Ş.H.K. serbest bırakıldı.