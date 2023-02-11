Eskişehir’de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tasarlanan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde 580 öğrenci tekrardan eğitim-öğretim hayatına başladı.

Eskişehir’de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tasarlanan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde 580 öğrenci tekrardan eğitim-öğretim hayatına başladı.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Eğitime Yeniden Dönüş’ projesi Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da uygulanıyor. Bu çerçevede 580 öğrenci tekrardan eğitim-öğretime kazandırıldı ve okula devam etmeme sebepleri araştırıldı. Tekrardan okula dönen öğrencilerle iletişime geçildi ve kendilerine uygun okullarda eğitim görmeleri konusunda çalışmalar başlatıldı. Öğrencilerin yanı sıra velilerle de iletişim kuran Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, var olan sorunlara yönelik çözümler üretmeye çalıştı. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, proje çerçevesindeki 2 öğrenciyle bir araya gelip aileleriyle detaylı bir şekilde sohbet etti. Çocuklara ilgi alanlarını ve ne yapmak istediklerini öğrenen Töre, ailelere ise öğrencilerin neden okula gitmediğini ve eğitim alamadıklarını sordu. Ailelerin sorunlarını dinleyen Töre, yol parası dahil çocukların tüm ihtiyaçlarının okul tarafından karşılanacağını söyledi. Öğrencilerin takibini bizzat yapacağını ifade eden Töre görüştüğü öğrencilere, ‘bizim nüfusumuza kayıtlı değilsiniz ama evladımızsınız’ dedi.

“Kız öğrencilerimizi güçlü Türkiye’nin güçlü kadınları olabilmeleri adına eğitime kazandırmanın onurunu ve gururunu yaşıyorum”

Proje çerçevesinde 580 öğrenciyi tekrardan eğitim-öğretime kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, rehber öğretmenlerin ve okul müdürlerinin proje için büyük bir çaba gösterdiklerini dile getirdi. Ailelere çocuklarını eğitime kazandırmanın önemini anlatarak onları ikna ettiklerini belirten Töre, “Millî Eğitim Bakanlığı’mızın başlattığı “Eğitime Yeniden Dönüş” projesini biz de Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak titizlikle takip etmekteyiz. Biz de bugünün tarihi itibariyle 580 öğrencimizi tekrardan eğitim-öğretime kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün 2 öğrencimizle birlikteyiz. Öncelikle kız öğrencilerimizi güçlü Türkiye’nin güçlü kadınları olabilmeleri adına tekrardan eğitime kazandırmanın onurunu ve gururunu yaşıyorum. Evlerine misafir oluyoruz, rehber öğretmenlerimiz ve okul müdürlerimiz bu konuda çok büyük bir çaba gösteriyorlar. Çocuklarımızı bir şekilde eğitime kazandırmanın önemini arz ederek ikna ediyoruz. İl Müdürü olarak ben bunların aylık ve günlük takiplerini yapacağım, bir aile felsefesi ile takiplerini devam ettireceğiz” dedi.

“Burada onu okula yazdırıp ilgilenecekler”

Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından takip edilen ‘Eğitime Yeniden Dönüş’ projesi çerçevesinde olan Simge Gündoğmuş’un dedesi Hüseyin Gündoğmuş, “Simge torunum olur, ben onun dedesiyim. Müdür hanım bizi çağırdığı için bugün Simge’yi buraya getirdik. Burada onu okula yazdırıp ilgilenecekler. Müdür hanım ‘Simge bizim himayemizde olacak’ dedi, çok memnun olduk” şeklinde konuştu.