İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kente uyuşturucu madde girişini önlemek amacıyla çalışma yapıldı. Yapılan operasyonda H.B. isimli şüpheli yakalanırken, 500 adet captagon hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başkan Yazıcı’dan müjde: “500 ile bin arasında akülü tekerlekli sandalye dağıtacağız”

Başkan Yazıcı’dan müjde: “500 ile bin arasında akülü tekerlekli sandalye dağıtacağız”

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