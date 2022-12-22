Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan meyve ağaçları uygulama bahçesinde çiftçilere yönelik olarak “Meyve Ağaçlarında Budama Teknikleri” konulu eğitim gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan meyve ağaçları uygulama bahçesinde çiftçilere yönelik olarak “Meyve Ağaçlarında Budama Teknikleri” konulu eğitim gerçekleştirildi.

Söz konusu eğitimler, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Mühendisi Mustafa Mutlu Aslan ve Ziraat Mühendisi Ahmet Altıkat tarafından verildi. Eğitimlere Eskişehir ilçelerinden 6 kadın çiftçi ve 44 erkek çiftçi olmak üzere toplam 50 çiftçi katılım sağladı. İki aşamalı olarak düzenlenen eğitimler çerçevesinde ilk olarak teorik eğitimler verildi daha sonra meyve bahçesinde uygulamalı olarak tamamlandı. Eğitimlerde, sonbahar dönemlerinde meyve bahçelerinde budama, budama teknikleri, aşılama zamanı ve aşılama tekniklerinden bahsedildi. Ayrıca meyve ağaçlarında ağaç budama ve aşılama teknikleri uygulamalı olarak çiftçilere gösterildi. Bu şekilde yapılan uygulamalı eğitimlerin daha faydalı olduğunu ve doğru bildikleri bazı bilgilerin hatalı olduğunu belirten çiftçiler uygulamalı eğitimlerin sık sık tekrarlanmasını talep etti.

Modern tarımın geliştirilmesi ve üretilen ürünlerden daha fazla verim alınması için düzenlenen eğitimleri tamamlayan 50 çiftçiye Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü tarafından katılım belgeleri düzenlenecek. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere yönelik olarak bu tür eğitimlerin devam edeceği bilgisi verildi.