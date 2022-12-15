Eskişehir’de 5 yaş okullaşma oranı yüzde 66’dan yüzde 99’a yükselerek tarihi rekora ulaştı.

Eskişehir’de 5 yaş okullaşma oranı yüzde 66’dan yüzde 99’a yükselerek tarihi rekora ulaştı.

Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan çalışmalar sayesinde, Eskişehir’de 2022-2023 eğitim öğretim yılında 19 okulöncesi eğitim kurumu hizmete açıldı ve anaokulu sayısı 2002 yılında 6 iken 2022 yılında 57’ye yükseldi. Okul öncesi eğitimi alan öğrenci sayısı 2002 yılında 4 bin 112 iken 2022 yılında 15 bin 659’a ulaştı. 5 yaş grubu okullaşma oranı ise 2002 yılında yüzde 32,86 iken 2022 yılında yüzde 99’a yükseldi. 3 ve 4 yaş öğrenci grubu okullaşma oranlarında da büyük artışlar sağlandı. Konuyla ilgili açıklamada, "Okul öncesi çağı okullaştırılması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim müdürlükleri ve okul müdürlükleri okulların kayıt bölgelerinde alan taraması yaparak okul öncesi çağı nüfusunun okullaşmasına dönük çalışmaları aralıksız yürütmektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda 5 yaş grubunda olup da okula gitmeyen çocuklar tespit edilerek, bu çocukların okullaşması sağlanmıştır. Bu çalışmalar neticesinde Eskişehir genelinde okul öncesi çağ nüfusu 5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 99’a ulaşmıştır. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2023 eğitim yatırım programında 19 tane okul öncesi ve 3 tane özel eğitim anaokulu olmak üzere 22 okulun proje çalışmaları yapılmış olup ihalesi yapılmak üzere hazır hale getirilmiştir. Böylelikle okullaştırma oranının yüzde 100’e ulaşması için çalışmalar yürütülmektedir." denildi.