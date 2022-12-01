"Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın" sloganından yola çıkarak Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Yerli ve Milli Çeşitlerin Yaygınlaştırılması Projesinde Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2022-2023 üretim sezonu demonstrasyon çalışmaları başladı.

"Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın" sloganından yola çıkarak Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Yerli ve Milli Çeşitlerin Yaygınlaştırılması Projesinde Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2022-2023 üretim sezonu demonstrasyon çalışmaları başladı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada: "Tarım ve Orman Bakanlığı ile TSÜAB arasında 2019 yılında imzalanan protokolünde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri ile TSÜAB’ a üye tohum üretim firmaları tarafından tescil ettirilen yerli ve milli çeşitlerin çiftçilere benimsetilmesi amacıyla çiftçi şartlarında demonstrasyon çalışmaları yürütülmektedir. Eskişehir genelinde bu projesinde arpa ve buğday başta olmak üzere aspir, mısır, biber, domates, kavun gibi toplam 44 çeşitte demonstrasyon çalışmaları planlanmış olup kışlık ekilişi yapılacak olan arpa ve buğday çeşitlerinin tohumlukları çiftçilere ulaştırılmıştır. Alpu ve Sivrihisar ilçelerinde kışlık ekim çalışmaları tamamlanmıştır. Yazlık ekilişi yapılacak olan tohumlukların da çalışmaları devam etmektedir. Eskişehir’de yürütülen bu denemeler ile Tarım ve Orman Bakanlığı Araştırma Enstitüleri ve TSÜAB’ a üye özel sektör firmaları tarafından tescil ettirilen yerli ve milli çeşitler çiftçilere tanıtılmış olacak ayrıca denemelerin kurulu olduğu köylerde çiftçilere yönelik bilgilendirme çalışmaları yürütülecektir. Bölge çiftçilerinin de yakından takip ettiği demonstrasyon çalışmalarının kontrolleri tarla sahipleri ve teknik personel tarafından yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.