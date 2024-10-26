Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 14 ilçeye bağlı 42 mahallede çiftçi bilgilendirme toplantıları yapıldı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından “Cuma Buluşmaları” adında eş zamanlı olarak 14 ilçeye bağlı 42 mahallede çiftçi bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, Türkiye genelinde tarımsal üretimi planlamak ve yeni destek modeli hakkında bilgilendirme yapmak üzere düzenlediği “Cuma Buluşmaları” adlı toplantılar, 25 Ekim 2024 günü saat 14:00’te 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Bu kapsamda Eskişehir’de de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü himayesinde, 14 ilçede 42 mahallede düzenlenen köy ziyaretleriyle çiftçilere yeni destek modelinin detayları aktarıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş’ün Tepebaşı Beyazaltın Mahallesi’nde katılım sağladığı ve 42 mahallede aynı anda düzenlenen toplantılarla müdür yardımcıları, şube ve ilçe müdürleri, teknik komite üyeleri ve uzman personel, çiftçilerle bir araya geldi. Çiftçilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, “Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli”nin ayrıntıları paylaşıldı. Bakanlık tarafından 81 il ve 920 ilçede eş zamanlı olarak Eskişehir genelinde 14 ilçede 42 mahallede düzenlenen program kapsamında Tarımsal Üretimin Planlanması konusunda üreticiler bilgilendirildi ve fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca 2024 ve sonraki yıllarda gerçekleştirilecek destekleme programı hakkında çiftçilere bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme sonrasında çiftçiler, yaşadıkları sorunları ve taleplerini aktarma imkânı buldu. Eş zamanlı olarak 81 ilde yapılan bu geniş kapsamlı toplantılar, Türkiye genelinde tarımsal üretimi daha verimli ve planlı bir hale getirme yolunda atılan önemli bir adım olarak değerlendirildi.