Ülke genelinde ‘Zincir’ kod adıyla gerçekleştirilen kaçak ve sahte alkol operasyonu çerçevesinde Eskişehir’de 4 ton 700 litreden fazla kaçak içki ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi yakalandı.

Ülke genelinde ‘Zincir’ kod adıyla gerçekleştirilen kaçak ve sahte alkol operasyonu çerçevesinde Eskişehir’de 4 ton 700 litreden fazla kaçak içki ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde sahte/kaçak alkollü içkileri yasa dışı yollardan piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik “Zincir” kod isimli operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde tespit edilen 3 ikamet, 2 depo ve 1 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 3 ton 314 litre kaçak alkol, 1 ton 430 litre etil alkol, alkol yapımında kullanılan çok sayıda alkol kiti, bandrol ve kapüşon, 1 adet tabanca ve 22 mermi ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.