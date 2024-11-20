Eskişehir’de elle yıkım yapılırken göçük meydana gelmesi sonucu 4 işçinin yaralandığı binanın önüne çok sayıda duba konuldu.

Dün, saat 16.00 sularında İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı Adalar mevkiinde kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde elle yıkımı yapılan bir binada kısmı göçük meydana gelmesi sonucunda 4 işçi yaralandı. İşçilerin hastanedeki tedavileri sürerken, muhtemel bir kazanın daha yaşanmaması amacıyla göçüğün yaşandığı çevrede güvenlik tedbirleri arttırıldı. Adalar Bulvarı çekilen güvenlik şeridi ile araç ve yaya trafiğine kapatılırken, binanın dış cephesinin Şair Fuzuli Caddesi’ne doğru olan tarafının önüne çok sayıda duba yerleştirildi.