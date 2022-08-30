Düzenlenen törene Vali Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir Milletvekilleri Emine Nur Günay ve Jale Nur Süllü katıldı.

30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan ve Kurtuluş Savaşı’nı zaferle taçlandıran Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 100’üncü yıldönümü nedeniyle Eskişehir’de kutlama töreni yapıldı. Valilik Meydanı’nda gerçekleştirilen tören, Vali Erol Ayyıldız’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören sona erdi.

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