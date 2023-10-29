Eskişehir’de vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılını yerli otomobiller Devrim ve Togg’un önünde fotoğraf çektirerek kutladı.

Eskişehir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları devam ediyor. Kutlamalar çerçevesinde Türkiye’nin yerli otomobilleri Devrim ve Togg, Valilik Meydanı’nda sergileniyor. Bölgeden geçen vatandaşlar Devrim ve Togg’a büyük ilgi gösterdi. Yerli otomobilleri yakından inceleyenler, hatıra fotoğrafları çektirdi. Türkiye Yüzyılı’nın iki otomobili ile fotoğraf çektiren vatandaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılının Türk milleti adına hayırlı olmasını diledi.

“Türk arabasının önünde fotoğraf çektirince çok gururlandım”

Antalya’dan Eskişehir’e 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamaya gelen Yusuf Tekin, Devrim ve Togg önünde fotoğraf çektirirken gururlandığını ifade ederek, “Cumhuriyetimizin 100. yılı herkese hayırlı uğurlu olsun. Nice 100 yıllara. Türk arabasının önünde fotoğraf çektirince çok gururlandım. İnşallah daha güzelleri yapılır. Mustafa Kemal Atatürk bir tane, ondan başka yok” dedi.

“Oğlum jandarma kıyafeti giyerek bayram coşkusunu yaşatmak istedi”

Jandarma üniforması giyen küçük oğluyla birlikte Devrim ve Togg’un önünde fotoğraf çektiren Hüseyin Yıldırım ise, “Cumhuriyetin 100. yılını oğlumla birlikte kutlamaya çıktık. Oğlum jandarma kıyafeti giyerek bayram coşkusunu yaşatmak istedi. Oğlumla beraber kutluyoruz. İlerleyen yıllarda ülkemizde, vatanımızda birlik, beraberlik, huzur olmasını istiyorum. Devrim ve Togg çok güzel eserlerimiz, ülkemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.