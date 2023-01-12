Eskişehir’de 25 bin 125 kedi ve köpeğe mikroçip uygulanarak Petev sistemine kayıt edildiği, 8 bin 600 hayvanın ise ön kayıt işleminin yapıldığı açıklandı.

Eskişehir’de 25 bin 125 kedi ve köpeğe mikroçip uygulanarak Petev sistemine kayıt edildiği, 8 bin 600 hayvanın ise ön kayıt işleminin yapıldığı açıklandı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ev hayvanı kimliklendirilmesi ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi verildi. Eskişehir genelinde 8 bin 175 dişi, 7 bin 677 erkek olmak üzere 15 bin 852 kedi, 435 dişi 4 bin 923 erkek olmak üzere 9 bin 273 köpek kayıt altına alınarak, toplamda 25 bin 125 ev hayvanı mikroçip uygulanarak Petev Kayıt Sistemine aktarımı sağlandı. Açıklamada, “Ülke genelinde dijital kimliklendirmede oluşan yoğun talep nedeniyle mikroçip sıkıntısı yaşanmış ve konu ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı talimatı ile 31 Aralık 2022 tarihine kadar mikroçip takılamayan ev hayvanı sahiplerinden beyanname alınmış olup, mikroçip tedariki tamamlandıktan sonra kayıt işlemi tamamlanacağı bilgisi hayvan sahiplerine iletilmiştir. Bu çerçevede Eskişehir’de 8 bin 600 beyanname teslim alınmış olup, kedi ve köpeklerin ön kayıt işlemi yapılmıştır. Özellikle Aralık ayı içerisinde ev hayvanı sahipleri tarafından dijital kimliklendirme işlemi için yoğun bir talep oluşmuş, ilgili ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde görevli veteriner hekimler ve yardımcı sağlık personelleri talebi karşılamak için mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapmışlardır. Petvet kayıt sistemi ile dijital kimliklendirme işleminin sahipli ev hayvanlarını ihtiva ettiği, sahipsiz hayvanlar yerel yönetimler tarafından kayıt altına alınmaktadır. Bu nedenle mevzuatlar açısından sahipsiz hayvanların veteriner muayenehanelerinde tedavi edilmesinde ve hizmet almasında bir engel bulunmamaktadır. Ev hayvanı dijital kimliklendirme işlemi 2023 yılı ve sonraki süreçte 6 aydan küçük ev hayvanlarının kimliklendirilmesi ile devam edecektir.