Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Ekipleri, kamu sağlığını korumak ve tüketicilere güvenilir gıda sunmak amacıyla 2024 yılında 10 bin 651 denetim ve kontrol gerçekleştirdi.

Söz konusu denetimler gıda üreten ve satan işyerleri, yem üretimi ve satışı yapan işletmeler ile ithalat ve ihracatta yapılan kontrolleri ve birincil üretimden tüketiciye kadar tüm aşamalarda gerçekleştirilen işletmelerin onay ve kayıt durumları, şüphe ve şikâyetler, izleme ve izlenebilirlik, gözetim ve denetim hizmetlerini kapsadı. Yapılan denetimlerde, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın belirlediği genel ve özel hijyen kuralları, kayıt yükümlülükleri, faaliyet kapsamı, kullanılan hammadde ve gıda ile temas eden maddeler, gıda işletmesinde çalışan personel eğitiminin ilgili tebliğ ve yönetmeliğe uygunluğu ve 5996 sayılı Kanun’a uygunluk çerçevesinde resmi kontroller gerçekleştirildi. Resmi kontrollerde olumsuzluk tespit edilen işletmelere 17,4 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Vatandaşların halk sağlığı ve gıda güvenliğini ilgilendiren her türlü ihbar ve şikayetlerini Alo 174 Gıda Hattı’na veya 0501 174 0 174 numaralı Whatsapp Gıda İhbar Hattı’na bildirmeleri gerektiği aktarıldı.