Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eskişehir’de 2024 yılının 4’üncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen daire sayısının 3 bin 193, yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısının ise 3 bin 54 olduğunu açıkladı.

TÜİK, ‘Yapı İzin İstatistikleri, IV. Çeyrek: Ekim-Aralık, 2024’ verilerini yayımladı. Paylaşılan bilgiye göre, yurt genelinde yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümü yüzde 16,5 azaldı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2024 yılı 4’üncü çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 16,7, daire sayısı yüzde 17,4 ve yüzölçüm yüzde 16,5 azaldı. Eskişehir’de ise yapı ruhsatı verilen daire sayısı 3 bin 193, yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı da 3 bin 54 oldu.