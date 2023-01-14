Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) ev sahipliğinde, "2023 Ekonomi Beklentileri" konulu konferans gerçekleşti.

Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) ev sahipliğinde, "2023 Ekonomi Beklentileri" konulu konferans gerçekleşti.

TÜGiAD Eskişehir Şubesinin düzenlediği ve 2023 ekonomi beklentilerinin konuşulduğu etkinlik, Haller Gençlik Merkezinde düzenlendi. Ekonomiden Sorumlu Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Işın Çelebi, Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu ve Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Babuşçu’nun konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, Ekonomide Saadet programının sunucusu Saadet Büyük moderatörlük yaptı.

Etkinliğin açılışında konuşma yapan TÜGİAD Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin, 2023 yılının ilk ekonomi sohbetini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Öncelikle sayın Bakanımıza, saygıdeğer hocalarıma ve sizlere bizlerle birlikte burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bizi kırmayıp Eskişehirlilerle olduğunuz için teşekkür ediyorum. 2023 yılının ilk ekonomi sohbetini gerçekleştireceğiz. Bu süreçte bu konuları konuşmak bazen cesaret ister, bazen yürek ister gibi kavramlar olabiliyor ama bizler demokrasi şehri Eskişehir’deyiz. O yüzden burada her şeyi konuşabiliriz ve değerlendirebiliriz. Siyaset olmadan işin özünü konuşabiliriz. O yüzden bugün burada soru-cevaplarla birlikte güzel bir sohbet yapacağımıza inanıyorum. Misafirlerimize hoş geldiniz diyorum" dedi.

"Dünyada jeopolitik risklerin artma ihtimali var"

Resesyonun yavaşlamasıyla birlikte dünyada jeopolitik risklerin artma ihtimalinin olduğuna dikkat çeken Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, FED’in yavaşlamasıyla birlikte değerli madenlerin pozitif etkiyeceğini belirtti. FED’in faiz artırmasını fırtınaya benzeten Aslanoğlu, "Altın, gümüş, platin bütün bu değerli madenler, konut ve kripto paralar; FED faiz artırırken bir fırtınaya benzetilir. Bir fırtınada da hiçbir gemi yola çıkmaz. Hiçbir varlık sınıfı geçen yıl dünyada böyle bir cesarette bulunamadı. Ama şimdi FED yavaşlıyor ve bir süre sonra duracak beklentisi altın, gümüş gibi değerli madenleri pozitif etkiliyor diye düşünüyorum. Resesyon olsa da olmasa ciddi bir yavaşlama yaşanıyor. Bu pastanın küçülmesi ya da büyümemesi demek dünyada. Pastada paylaşım mücadelesi artacağı için dünyada jeopolitik risklerin artma ihtimali var" ifadelerini kullandı.

Ekonomiden Sorumlu Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Işın Çelebi ve Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Babuşçu ise konuşmalarında bankacılık sektörüne vurgu yaparak, "Türkiye ekonomisinde 2022’de neler oldu?" ve "2023’de neler bekleniyor?" gibi konulara değindi.