Eskişehir’de 7 Aralık 2024 tarihinden beri kendisinden haber alınamayan 2 çocuk babası Erdal Yıldız (40) için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre; Tepebaşı İlçesi’nde bulunan bir restorantta çalışan 2 çocuk babası Erdal Yıldız, 7 Aralık 2024 tarihinde her zaman olduğu gibi işe gitti. O gün saat 02.30’da işten ayrıldıktan sonra Gültepe Mahallesi’nde kardeşinin yanında ikamet ettiği evine geri dönmeyen Yıldız’dan bir daha alınamadı. Son olarak gece 04.15 gibi çevrimiçi bir mesajlaşma uygulamasında aktif olarak görünen Yıldız’la ilgili endişelenen yakınları Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp ihbarında bulundu. Eşinden ayrıldığı ve borçları olduğu belirtilen adamın bulunması için başlatılan arama çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, telaşlı ailenin umutlu bekleyişi devam ediyor.