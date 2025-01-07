Eskişehir’de jandarma ekiplerince yakalanan, 18 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Odunpazarı İlçesi’nde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan 18 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.