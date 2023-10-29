Tepebaşı Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in 100. yılı anısına yapılan ‘100. Yıl Cumhuriyeti Anıtı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Tepebaşı Belediyesi’nin Cumhuriyet’in 100. yılının anısına 16. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu çerçevesinde hayata geçirdiği ‘100. Yıl Cumhuriyet Anıtı’nın açılış töreni gerçekleştirildi. İsmet İnönü-1 Bulvarı’ndaki açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu İstiklal Marşı okundu. Sempozyumun Sanat Danışmanı Prof. Bilgehan Uzuner’in yaptığı konuşmanın ardından kürsüde söz alan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir’de gelecek nesillere aktarılmak üzere kolektif bir eser yapmak istediklerini ve sonucunda 100. Yıl Cumhuriyet Anıtı’nın yapıldığını ifade etti.

“İnanın o kadar mutluyuz ki, beklediğimizden çok daha iyi bir eser ortaya çıktı”

100. Yıl Cumhuriyet Anıtı’nın beklediklerinden çok daha iyi bir eser olduğunu belirten Başkan Ataç, şöyle devam etti:

“Tepebaşı Belediye yaklaşık 20 yıldır Pişmiş Toprak Sempozyumunu yapıyoruz. Öyle bir deneyime kavuştu ki artık son yıllarda kolektif anıtlar yapmaya başladı. Covid’den kaybettiğimiz 420 hekimin isimlerini tuğlalara yazarak sıraladık. Arkadan pişmiş toprağa gelen yaklaşık 60 sanatçıya online olarak bu konuyu açıkladık. 420 seramik parçasına düşündükleri duyguları işlediler ve yapılan bir kolajla sağlık anıtı ortaya çıktı. Ne dünyada ne Türkiye’de eşi benzeri yok. İsimleri yazılan arkadaşlarımız nur içine yatsın. Ama biz onları gelecek nesillere anlatmak zorundaydık. Eskişehir’in kurtuluşunun 100. yılı ile ilgili tarih vakfı ile beraber 5 kitap ve bir sergi olmaz üzere olağanüstü bir çalışma ortaya çıktı. Bugüne kadar Eskişehir’de bununla ilgili birçok eser yapıldı ama böyle kolektif bir çalışma yapılmamıştı. Sergileri istediğiniz zaman ziyaret edebilirsiniz" dedi.

"Yaklaşık 23 Türk sanatçı, 28 civarında da muhtelif üniversitelerde okuyan Güzel Sanatlar Bölümü öğrencilerimiz ile beraber 50 kişilik bir kadroyla bu anıt oluştu" diyen Başkan Ataç, "Anıtın üzerinde birçok medeniyet gözüküyor. Frigler, Hitiler, İzmir’in dağlarından çiçekler var. Buna benzer birçok sanatçının düşündüğü duygular var. Bu şekilde ikinci bir kolektif çalışma ortaya çıktı. İnanın o kadar mutluyuz ki beklediğimizden çok daha iyi bir eser ortaya çıktı. Aynı şekilde sağlıkçılarımızın anıtı da öyle oldu. Eskişehir’e Türkiye’mize Cumhuriyetimize ne yapsak yetmez” dedi.

Başkan Ataç, konuşmasının sonunda açılışa katılanların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı. Açılış töreni öncesinde Orkestra şefliğini Simay Pala’nın üstlendiği konser de verilirken, vatandaşlar ellerindeki Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayraklarını sallayarak çalan marşlara eşlik ederek Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadı.