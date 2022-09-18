Eskişehir’de 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga ile ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir’de 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga ile ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çamlıca Mahallesi Yeşilyuva Sokak’ta yaşayan Deniz Ö. (43) ile ikametine gelen Murat Dal (40) ve B.M. (18) arasında tartışma çıktı. Sebebi öğrenilmeyen tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesiyle Murat D., vücuduna isabet eden kurşun ve bıçak darbeleri sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Murat Dal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili Deniz Ö.’nün de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Deniz Ö. ile Kemal Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk sırasında polis ekiplerinin şüphelileri basın mensuplarından saklaması ise dikkat çekti.