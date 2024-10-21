Eskişehir’de polis ve jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimleri sonucunda 25 bin 989 araç/sürücü kontrol edilirken, 6 bin 348 adet trafik cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre; Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince trafik denetimleri yapıldı. Kent genelinde 14-21 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılan denetimler çerçevesinde; 4 bin 95 yük taşımacılığı, 888 yolcu taşımacılığı, 3 bin 399 alkol denetimi, 747 motosiklet, 7 bin 207 emniyet kemeri ve 9 bin 653 diğer kontrol türleri gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda 25 bin 989 araç/sürücü denetlenirken, 297 araç trafikten men edilip, 6 bin 348 adet trafik cezası kesildi ve 103 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca ekiplerce 62 yaralanmalı ve 55 maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildi.