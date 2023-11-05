Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde 12 bin metrekare ve yaklaşık 700 araçlık otopark alanı yakında hizmete sunulacak.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici tarafından çalışmaları hızlandırılan ve yakından takip edilen otopark alanı, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinden sağlık hizmeti alan vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşımlarını kolaylaştırmak ve sıkıntı yaşamamaları amacıyla, mevcut bulunan 700 araç kapasiteli hastane otoparkına 12 bin metrekarelik alan dahil edilerek yaklaşık 700 araçlık yeni otopark alanı için çalışmalar hızla devam ediyor. Eski hastane alanının bulunduğu boş arazide yapımı devam eden otopark ve peyzaj çalışmalarını yerinde denetleyen ve takip eden İl Sağlık Müdürü Bildirici, uzun zamandır otopark konusunda sıkıntı yaşayan vatandaşların en yakın zamanda hizmete açılacak olan yeni otopark alanı ile hastaneye ve sağlık hizmetlerine ulaşmaları konusunda çok faydalı olacağını belirtti.