Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde 44 Bin 30 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak olan; “Eskişehir Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulaması” inşaatında çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Eskişehir ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

Günyüzü ilçesinde 44 bin 30 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak olan; “Eskişehir Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulaması” inşaatında çalışmaların hızla devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Projenin tamamlanmasıyla birlikte Eskişehir’in Günyüzü ilçesi Kayakent, Çakmak ve Gümüşkonak mahalleleri ile Ankara’ın Polatlı ilçesi Türktaciri, Tüfekçioğlu, Özyurt ve Kabak mahalleleri arazileri olmak üzere toplam 44 bin 30 dekarlık zirai arazide modern borulu sistemle sulanma yapılacak olup, bölgede yapılacak sulu tarım ile dekar başına yaklaşık 9 bin 500 TL gelir artışı, ülke ekonomisine 2024 fiyatları ile yıllık 425 Milyon TL katkı ve 9 bin kişiye de istihdam alanı sağlanması hedeflenmektedir." dedi.

Kaynak suyu Eskişehir Gökpınar Barajı olan Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulaması işi kapsamında bugüne kadar 39 bin metre HDPE, 28 bin metre CTP ve 3 bin 200 metrek çelik boru imalatı olmak üzere 70 bin 200 metre boru imalatı yapılmıştır. 2024 yılı içerisinde toplam 82 bin 600 m. boru imalatı yapılması ve 21 bin dekar araziye su verilmesi planlanmaktadır.