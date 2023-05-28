Eskişehir’de öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur, şehir merkezinde su birikintilerine neden olurken, Seyitgazi ilçesinde çok sayıda tarla sular altında kaldı.

Eskişehir’de sabah saatlerinde etkili olan sıcak hava öğle saatlerinde yerini yağmurlu havaya bıraktı. Önce Seyitgazi ilçesinde etkili olan yağış, burada özellikle belirli mahallelerde sele neden oldu. İlçede bulunan tarım arazilerinin ise bir kısmı yağmur suları ile kaplandı. Şehir merkezinde ise kısa süreli etkili olan yağış sonrasında sokaklar suyla dolarken, bazı vatandaşlar ise ayakkabılarını su içinde çekerek sosyal medyalarında paylaştı. Şehir merkezinin ana hatlarında ve batçıklarda yaşanan su birikintileri zaman zaman kazaya neden oldu.

“Kanalların patlamasından korkuyoruz”

Yoğun yağış alan Seyitgazi ilçesi Kümbet Mahallesi Muhtarı Gazi Ay, şunları söyledi:

“Köyümüzde dolu yağış oldu ve yağmur çok şiddetliydi. Ben bu yaşındayım daha böyle bir yağış görmedim. Şu anda biz aşırı yüklenmeden dolayı kanalların patlamasından korkuyoruz. Tarlalarımız su içinde, tarlalardan akan su tamamen kanallara karışıyor. Ama ekinlerde zarar var mı yok mu bilmiyoruz daha inceleyemedik. Şu anda gördüğüm kadarıyla patates ve ayçiçek tarlaları tamamen su altında. Daha fazla yağış olursa zarar vereceğini düşünüyoruz. Ne kadar zarar var dediğim gibi kestiremiyoruz, onun da kontrolünün yapılmasını istiyoruz. Afyonkarahisar yolundan bu tarafa doğru olan yollarda taşkın olabilir. Taşkın olabilir diye korkuyoruz, devamlı gözümüz orada. Şu anda herkes tarlalarını uzaktan izliyor kanal taşar mı diye korku yaşıyor."