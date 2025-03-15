Eskişehir Valiliği, soğuk ve yağışlı havanın etkisine girileceği konusunda meteorolojik uyarıda bulundu.

Eskişehir Valiliği, 18 Mart 2025 Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının düşeceği ve soğuk, yağışlı havanın etkili olacağı yönünde bir meteorolojik uyarı yayımladı. Valilik, 18 Mart’tan itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle hava sıcaklıklarının 10 ila 15 derece azalacağını ve mevsim normallerinin altına ineceğini belirtti. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Çarşamba gününden itibaren ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı ifade edildi. Hâlen mevsim normallerinin 13 ila 15 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ani düşüşle birlikte tarımsal faaliyetlerin olduğu bölgelerde zirai don tehlikesine neden olabileceği kaydedildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kar yağışı, zirai don ve buzlanma hadiseleri ile ilgili hazırlıklı olunması, tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir. Salı gününden itibaren ilimizde en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının -4/1C derece kadar düşmesi bekleniyor" ifadelerine yer verildi.