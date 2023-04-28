Eskişehir Valiliği ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Halkbilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HAMER) ortaklığında, Eskişehir’deki ilkokullarda öğrenimlerine devam eden depremzede öğrenciler için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı düzenlendi.

ESOGÜ HAMER’de düzenlenen kutlamaya ESOGÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ramazan Erdağ, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Emine Gümüşsoy ve HAMER Müdürü Doç. Dr. Eylem Dereli Saltık da katıldı.

23 Nisan etkinliğine Milli Zafer İlkokulu, Milli İrade İlkokulu ve Avukat Şahap Demirer İlkokulu’ndan öğrenciler katıldı. Etkinlikte öğrenciler HAMER bünyesinde kursu verilen seramik, ebru ve ritim gibi faaliyetlere katılırken, HAMER sanatçılarının sunduğu müzik konseri ile de hoşça vakit geçirerek farklı bir 23 Nisan kutlaması deneyimi yaşadı.