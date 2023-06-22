Eskişehir Valiliği, Kurban Bayramı’nda emniyet kemerinin önemi ve kullanımının yaygınlaştırılması maksadıyla bir duyuru paylaştı.

Kurban Bayramı’na 1 haftadan az bir süre kala trafik önlemleri artırılmaya devam ediyor. Konuyla ilgili duyarlılık gösteren Eskişehir Valiliği, bayram yoğunluğunda meydana gelebilecek kazalarda can kaybının önlenebilmesi için bir duyuru paylaştı. Trafikte insan güvenliğinin sağlanabilmesi için emniyet kemerinin kullanımını yaygınlaştırmak ve önemini vurgulamak isteyen Eskişehir Valiliği, ‘Bu yolda sana çok güveniyoruz’ sloganı ile bir görsel yayımladı. Trafik tedbirlerinin özellikle bayram kalabalığında çok önemli olduğu vurgulanan görselde, ‘Yolumuz dikkat edenlerle, kurallara uyanlarla güvenli. Hep birlikte nice bayramlar için sana güveniyoruz’ ifadelerine yer verildi.