Eskişehir Vali Münir Raif Güney İlkokulu öğrencileri, kendi okulunda ‘Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası’nı birlikte kutladılar.

Vali Münir Raif Güney İlkokulu 2/F sınıfı öğrencileri, ‘Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası’nı yerli kıyafetler, yerli yiyecekler ve Eskişehir türkülerini hep birlikte kutladılar. Sınıf öğretmenleri Elif İlbars gözetiminde yapılan etkinliklerde, ülkemize ait yerli üretim, tasarruf gibi konulara da yer verildi.

Okul Müdürü Mesut Yüce, etkinlikte yaptığı konuşmasında, ‘Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’nda okulumuz sınıflarında yerli üretimin ekonomiye katkısı, ekonomik bilinç oluşturulması, yerel ürünlerin tanıtılması, israfın önlenmesi ve doğal kaynakların korunması gibi konuları işledik. Bu temaları içeren etkinlikleri okulumuzda düzenledik’’ dedi.