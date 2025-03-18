Eskişehir Türk Ocağı’nda ‘Kazan Tatarları’ iftar programı düzenlendi.

Her sene Ramazan ayında olduğu gibi; bu sene de Eskişehir’de okuyan İdil Ural Türkü (Kazan Tatarı) öğrenciler, Ankara ve İstanbul’dan gelen aktivistlerle birlikte Eskişehir Türk Ocağında iftar yaptılar. İftar öncesinde edilen duada Cedidciliğin (Kazan Yenilikçiliği) önemli temsilcilerinden Kayyum Nasıri, doğumunun ikinci asrında anıldı. Türk Milliyetçiliğinin önemli isimlerinden olan Yusuf Akçura ve İsmail Gaspıralı’nın da birer Türk Ocaklı olduğu ve Türk Ocakları’nın kendileri için önemli olduğu programda anlatıldı.

Oruç, dualarla birlikte açıldı. Kazan Tatar mutfağına ait öçpoçmak, tokmaç ve çak çak tatlısı afiyetle yendi. İftarın ardından okunan marşlarla birlikte yarışmalar yapılıp ödüller dağıtıldı. Diğer illerden gelen misafirlerin yaptıkları konuşmalarla, mutluluklar ve hüzünlerle program sona erdi.