Eskişehir Türk Ocağı tarafından düzenlenen Perşembe Sohbetleri kapsamında konferans gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen konferansta Prof. Dr. Mustafa Çakır, yurt dışında eğitim fırsatlarından bahsetti.

Anadolu Üniversitesi emekli öğretim üyelerinden ve önceki dönem Milli Eğitim Bakanlığı adına Münih Başkonsolosluğu nezdinde Eğitim Ataşesi olarak görev yapan Prof. Dr. Mustafa Çakır; ‘Yurt Dışında Eğitim: İmkânlar - Fırsatlar’ konusundaki konferansta, yurt dışında eğitimin sağladığı çeşitli avantajların olması nedeniyle, aileler ve öğrenciler için cazip bir seçenek olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Mustafa Çakır; Yurt dışında alınan eğitimin Türkiye’deki denkliği, Vize işlemleri ve Türk temsilcilikleriyle ilişkiler, Yabancı dil hazırlık eğitimi ve burslar hakkında çeşitli bilgiler verdi.

Etkinlik karşılıklı soru ve cevaplardan sonra Ocak Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal Şükran Beratı takdiminin ardından katılımcılara çay ikramı ile sona erdi.