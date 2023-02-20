Eskişehir Türk Ocağı deprem felaketinin yaralarını sarmak amacıyla afet bölgesine kıyafet, yiyecek, temizlik malzemesi, soba ve tuvalet yardımında bulundu.

Eskişehir Türk Ocağı deprem felaketinin yaralarını sarmak amacıyla afet bölgesine kıyafet, yiyecek, temizlik malzemesi, soba ve tuvalet yardımında bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ülke genelinde depremzedeler için yardım çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede Eskişehir Türk Ocağı, depremin yaralarını sarmak amacıyla 2 tır kıyafet, yiyecek ve temizlik malzemesini Eskişehir Afet Merkezi’ne teslim etti. İkinci depremin merkez üssü olan Elbistan’a 1 kamyon ve 1 tır odun sobası, boruları, 1 tır odun ve bin 500 uyku tulumu gönderildi. Depremin büyük yıkıma yol açtığı Adıyaman’a seyyar tuvalet gönderildi. Ayrıca Eskişehir’e gelen afetzedelerin bir kısmı ise hazırlanan evlere yerleştirildi. Eskişehir Türk Ocağı binasında depremzedelerin ihtiyaçlarını temin etmesi için hayır pazarı kuruldu. Yarın ise 1 tır seyyar banyo Kahramanmaraş’a gitmek üzere yola çıkacak.