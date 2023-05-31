Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Temsilciliği’nin yaz okulları başlıyor.

TÜGVA Eskişehir İl Temsilciliği; geçen yıl görkemli bir şekilde kapanışını gerçekleştirdiği yaz okullarının bu sene tekrar başlatmak için kolları sıvadı. Bu sene; eğitim içeriklerini ve etkinliklerini artırarak için dini eğitim, spor, kültürel gezi başta olmak üzere birçok alanda faaliyet planlaması hazırlandı.

TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi Ramazan Anıl, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Her geçen yıl sayısı artan gençlerimizle beraber, bu senede görkemli bir şekilde Eskişehir’de ortaokul yaz okullarımızı başlatıyoruz. Okulların kapanışıyla başlatmayı planladığımız yaz okullarımız için kayıtları hızla almaya devam ediyoruz. Bizleri, bu yoğun ilgi mutlu ediyor. Bizler ortaokul öğrencilerimizin isteklerini dikkate alarak açtığımız kurslarımızda, çocuklarımızın gelişimlerine katkıda bulunacağız. Kurslarımız sayesinde öğrencilerimiz; bu yazı dolu dolu geçirecek ve Türkiye’nin Yüzyılının en genç bireyleri için elimizden geldiğinin fazlasını yapmaya çalışacağız.

Yaz okullarımız şu branşlarda açılacaktır: Kur’an-ı Kerim Eğitimi, Siyer Dersleri, Ahlak Eğitimi, Voleybol, Basketbol, Futbol, Güreş, Teakwando, King Boks, Masa Tenisi, Okçuluk, Robotik Kodlama branşlarında yaz okullarımız 03.Temmuz.2023 tarihinde başlayacak ve yaz boyu devam edecektir’’ dedi.