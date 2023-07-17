Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Temsilciliği tarafından Eskişehir’de ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan ‘yaz okulu’ devam ediyor.

Kur’an-ı Kerim, temel dini bilgiler gibi eğitimlerin yanı sıra; sosyal ve sportif faaliyetlerle de buluşan çocuklar için, akıl ve zekâ oyunları ile ilgili etkinlikler de düzenleniyor. ‘Yaz okulu’ çocukların ilgisini çekiyor ve beğenisini topluyor.

TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi Ramazan Anıl konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Okulların kapanmasıyla birlikte yaz kurslarımız başladı ve tüm hızıyla devam ediyor. Ortaokul öğrencilerinin katıldığı kurslarda: Kur’an-ı Kerim, siyer, hadis, güzel ahlâk ve değerler eğitimi dersleri veriliyor. Ayrıca öğrencilerimizi; futbol, basketbol, voleybol, yüzme, okçuluk gibi onlarca sosyal faaliyetle de buluşturuyoruz. Bu yıl ilk kez tüm okullarımızda zekâ oyunları sınıfları açtık. Böylece sosyal etkinliklerimizi çeşitlendirdik’’ dedi.