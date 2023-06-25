Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Eskişehir Tren Garı’nda da yolcu yoğunluğu oluştu.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından birçok kişi şehir dışı planı yaptı. Yapılan planlarla birlikte günümüzde büyük kolaylık sağlayan Yüksek Hızlı Tren (YHT), birçok kişi için ulaşım aracı tercihi oldu. Hızlı trenin gittiği tüm iller için ortak nokta olan Eskişehir’de de Eskişehir Tren Garı’nda bayram tatili hareketliliği başladı. Tren garının gelen ve giden yolcu kapılarının önünde, bayram tatili için şehir değiştiren onlarca kişi yoğunluk oluşturdu.

“Tesadüfen boşta olan bir bileti aldım hemen”

Ankara’dan bayram tatilinin bir kısmını geçirmek için Eskişehir’e gelen Ömer Aslan, “Tesadüfen boşta olan bir bileti aldım hemen. Ankara Garı da çok kalabalıktı. Tıklım tıklımdı. Yollarda yoğunluk vardı. Bayram tatilinin başlamasıyla Ankara tarafı boşaldı. Memleketim Eskişehir’e geldim. Bayramımızı burada geçireceğiz. Hava da sıcak olacak gibi, inşallah güzel bir bayram geçiririz” dedi.