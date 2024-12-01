Eskişehir’de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, ‘Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ çerçevesinde ve ‘Haksız Fiyat Artışları’ çerçevesinde çok sayıda firmaya denetim gerçekleştirildi.

Müdürlük denetim personellerince 1 Kasım - 30 Kasım arasında il merkezinde ve ilçelerinde ‘Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ çerçevesinde 167 firmada 2 bin 931 ürün denetlendi. Bu denetimlerin yanı sıra, ’Haksız Fiyat Artışı’ çerçevesinde 42 firmada 210 ürün denetlendi. Yapılan denetimler sonucunda Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 279 bin 300 lira idari para cezası uygulanmış olup ‘Haksız Fiyat Artışı’ çerçevesinde yapılan denetimler ise kanun gereğince değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderildi.